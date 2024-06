Neuborna/MZ. - Beinahe hätte Petrus den Kindern der Kita „Sonnenkäfer“ des Vereins Rückenwind in Neuborna wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht: Denn eigentlich sollte sich ihre Kita schon Ende Mai in eine Zirkus-Manege verwandeln. Aber wegen der schlechten Wetteraussichten wurde das Vorhaben erstmal verschoben, da die Vorstellung unter freiem Himmel stattfinden sollte. Nun sah es beim zweiten Versuch vor wenigen Tagen zunächst ähnlich schlecht aus: Am Morgen war es ziemlich windig und bewölkt obendrein. Aber für den Nachmittag waren die Aussichten besser, sodass die Zirkusvorstellung stattfinden konnte.

Mit den Profis geübt

Die Profis vom Zirkus „Probst“ hatten am Vormittag mit allen Kindern ab drei Jahren das Programm einstudiert. Und am Nachmittag hieß es dann: Manege frei für die kleinen Zirkuskünstler. Im Publikum hatten Eltern, Großeltern und Geschwister Platz genommen und warteten gespannt auf die Vorführung.

Mit passenden Kostümen

Natürlich hatten sich die Nachwuchskünstler zuvor passende Kostüme angezogen. Das Publikum erlebte kleine Akrobaten, die auf einem Ball balancierten und eine menschliche Pyramide bauten, Kinder, die mit Bällen jonglierten und Ringe um ihr Handgelenk kreisen ließen, kleine Zauberer und Fakire, die über Glas liefen. Sogar Tierdressuren mit Hühnern und Hunden waren dabei. Eben alles, was zu einem echten Zirkus gehört.

Nachmittag für die ganze Familie

Ein solcher Familiennachmittag finde einmal im Jahr statt, sagt Kita-Leiterin Eve Plata. Dieses Mal stand das Thema „Zirkus“ im Mittelpunkt und die Kita habe sich dazu einen richtigen Zirkus eingeladen. „Der war vor ein paar Jahren schon mal hier und wir wollten es den Kindern gern wieder ermöglichen“, erläutert die Kita-Leiterin. Außerdem gebe es einige Kinder, die ohnehin in ihrer Freizeit Akrobatik machen. Da habe es sich angeboten. Nicht nur die Kita-Leiterin war begeistert von dem, was die Kinder da zeigten. Auch das Publikum spendete fleißig Beifall.

Nach der Vorstellung wird gegrillt

„Es hat Spaß gemacht“, sagt Elisabeth im Anschluss. Es habe ihr auch gefallen, ihr Können vor Publikum zu zeigen. Die Sechsjährige hat erst mit Bällen jongliert und dann geschickt die Ringe kreisen lassen. Und ja, natürlich war sie auch schon mal in einem richtigen Zirkus zu Besuch. Was ihr da am besten gefallen hat? „Alles“, sagt sie ohne Zögern. Auch die sechsjährige Maja ist mit Begeisterung dabei. Sie mache in ihrer Freizeit ohnehin Akrobatik, erzählt Maja, was jeder bei ihrem Auftritt auch sehen konnte. Im Anschluss an das gut einstündige Programm wurden noch Würstchen gegrillt. Und die Kinder und ihre Gäste konnten noch bei einem Würstchen und einem Getränk einen entspannten Ausklang des Tages genießen.