Könnern/MZ. - Auf dem Fußweg an der Könneraner Stadtkirche St. Wenzel liegen kleine Bruchstücke. Eine Ecke ist sogar abgesperrt, um Passanten vor eventuell herab bröckelnden Gestein zu schützen. So schön die alten, historischen Gebäude auch sind.

Der Zahn der Zeit nagt an ihnen, zumal Sonne, Wind, Wasser und Eis ganze Arbeit leisten. Besonders am Kirchturm, der aus rotem Saalesandstein aus der Region vor mehr als 500 Jahren erbaut worden ist und damit noch älter ist als das Kirchenschiff, das erst später direkt an den Turm angebaut wurde.

Spezielle Details verloren

Die Stadtkirche ist dem heiligen Wenzel gewidmet. Dieser wurde als Wenzeslaus von Böhmen 938 in der Kirche zu Bunzlau ermordet und wegen seines frommen Lebenswandels danach heiliggesprochen. Die Stadtkirche wurde 1274 erstmalig erwähnt, beim großen Stadtbrand 1473 beschädigt und von 1491 bis 1510 wieder aufgebaut.

Der einst romanische Turm verlor durch spätere Umbauten spezielle Details dieser Architekturepoche. Die spätgotische Hallenkirche wurde entgegen der Regel von West nach Ost gebaut.

Das Langhaus ist eine zweischiffige Hallenanlage, das südliche Seitenschiff fehlt. Das obere Stockwerk des Turmes mit Türmerwohnung wurde bis 1870 bewohnt. Der barocke Helm entstand durch eine Schenkung des Leipziger Kaufmanns Peter Hohmann in den Jahren 1733/34. Den Knopf mit Wetterfahne auf der Kirchturmspitze stiftete 1733 ein damaliges Ratsmitglied. Sehenswürdig sind in der Kirche der bronzene Taufkessel, der Altarschrein und die lebensgroße Christusfigur. 1892 wurde der letzte große umfassende Umbau einhergehend mit einer Sanierung vorgenommen.

Sehr weicher Saalesandstein

Doch nun muss endlich wieder etwas am Gemäuer passieren. „Gerade der rote Saalesandstein ist sehr weich. Deswegen schreitet die Verwitterung schnell voran. Es bilden sich Schalen, aus denen das Gestein dann herausbricht. Das darf kein Dauerzustand bleiben, sonst fällt der Turm irgendwann in sich selbst zusammen“, erklärte das Mitglied des Gemeindekirchenrates, Joachim Hackel, der 2008 auch die Deckung des Kirchdachs überwachte und begleitete.

Der Bauingenieur hatte vor einem Jahr die Federführung bei der Rettung des historischen Bauwerks übernommen und seitdem die ersten notwendigen Schritte wie den Kontakt zur Denkmalschutzbehörde eingeleitet.

Genaue Analyse der Steine

Der Zustand des Gesteins musste chemisch analysiert und eine Schadenskartierung der Fassade erstellt werden. Anhand der Ergebnisse können Experten des Instituts für Diagnostik und Konservierung (IDK) in Halle erkennen, welche Steine ausgewechselt werden müssen.

Das allein hat 10.000 Euro gekostet – Geld, das erst aufgetrieben werden musste. 8.000 Euro kamen vom Baulastfond des Kirchenkreises und ungefähr 2.000 Euro aus einer ersten Spendenaktion für die Rettung des Kirchturms.

Am vergangenen Montag hatte Joachim Hackel an der Kirche in Könnern ein Treffen mit der Denkmalschutzbehörde und dem IDK, um die nächste Maßnahme zu besprechen. Ab September sollen Mitarbeiter der Werkstätten für Denkmalpflege Quedlinburg Probeputzarbeiten am Südwestflügel des Kirchturms durchführen.

Forschungsauftrag in Auftrag gegeben

„Das Ergebnis wird Aufschluss darüber geben, über die künftige Farbigkeit, Oberflächengestaltung und Putzzusammensetzung“, klärte der Bauingenieur auf. Etwa 5.000 Euro der Kosten übernimmt das Land Sachsen-Anhalt, das einen Forschungsauftrag zur Konservierung der Saalesandstein-Oberflächen in Auftrag gegeben hat.

Nach den Probeputzarbeiten und der Einholung der denkmalrechtlichen Genehmigung kann eine Kostenberechnung für die Sanierung der Fassade des Kirchturms erfolgen. „Wenn wir alle Papiere zusammen haben, können wir auf die Suche nach Fördermitteltöpfen gehen“, so der 67-jährige Könneraner. Ein Umstand könnte dabei sehr hilfreich sein – die zwei in Kölleda aufwändig sanierten Glocken aus dem 13. und 17. Jahrhundert sowie die im August 2021 in den Turm gehievte neu in Neunkirchen (Baden-Württemberg) hergestellte Glocke.

Dieser Fakt kann die Suche nach Fördermitteln und Sponsoren erheblich erleichtern.