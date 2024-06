Schafe in Neugattersleben, die dem Riesenbärenklau gefährlich werden, ein Hauptdarsteller im Schönebecker Operettensommer, der die „Csárdásfürstin“ noch gar nicht so lange kennt, ein Rentner-Stammtisch in Staßfurt, den es ohne Hilfe nicht geben würde: Im Ticker von Mittwoch, 19. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 19. Juni 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

7.37 Uhr: Das Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben öffnet seine Labore und Gewächshäuser.

Auch die Gewächshaustour des IPK war sehr gut besucht. (Foto: Frank Gehrmann)

Warum die Arbeit des IPK wichtig ist und was es zu sehen gibt, erfahren Sie hier.

Nächstes Treffen der Rheumaliga

7.29 Uhr: Die Bernburger Rheumaliga veranstaltet am Montag, 24. Juni, ihre nächste Beratungsveranstaltung. In der Zeit von 14 bis 15 Uhr sind Rheumaliga-Mitglieder und andere Interessierte in das Nachbarschaftszentrum an der Krumbholzstraße 13 eingeladen.

Auch ein Vorstandsmitglied der Liga soll an diesem Nachmittag anwesend sein, heißt es in einer Ankündigung. Die Teilnehmer können Fragen zur Mitgliedschaft stellen, sich aber auch schon für die Fahrt nach Biendorf am 21. August und für das Sommerfest am 2. September anmelden.

Rock ’n’ Roll und Spaß im Kultursommer

7.04 Uhr: Rock ’n’ Roll und Spaß – das ist laut Aschersleber Kulturanstalt das Credo der Band „The Gentlemen’s Revenge“. Am Sonnabend, 20. Juli, spielen die fünf Harzer Musiker im Rahmen des Kultursommers im Museumshof.

Ab 19 Uhr gibt es eine Mischung aus Rockabilly, Southern-, Punk- und Hardrock, Americana, Folk und Blues zu hören, die die Band selbst als Outlaw-Rock ’n’ Roll bezeichnet. Lauthals mitsingen ist laut Ankündigung durchaus erwünscht.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/84 09 440 oder per Mail an [email protected].

Schafe in Neugattersleben jagen den Riesenbärenklau

6.27 Uhr: Der Kampf gegen gefährlichen Riesenbärenklau in Neugattersleben geht weiter: Die Schafe sind zurück.

Schäferin Ulrike Wehrspohn ist auch schon im vergangenen Jahr mit rund 450 Schafen durch Neugattersleben gezogen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Nach der Premiere im vergangenen Jahr rückt die Herde von Ulrike Wehrspohn erneut nach Neugattersleben aus, um gefährlichem Riesenbärenklau den Garaus zu machen. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.

Hauptdarsteller vor Premiere auf dem Berg

6.02 Uhr: Daniel Raschinsky singt den Edwin bei der „Csárdásfürstin“, die am Sonnabend beim Schönebecker Operettensommer Premiere feiert.

Im Publikum saß Daniel Raschinsky wie hier in Schönebeck bei der „Csárdásfürstin“ schon im März in Liechtenstein. (Foto: Klaus-Peter Voigt)

Das Stück kennt er noch nicht lange, ist aber sehr davon angetan. Wie Raschinsky auf den Bierer Berg gekommen ist, erfahren Sie hier.

Rentner-Stammtisch in Staßfurt

5.55 Uhr: Der Rentner-Stammtisch in Staßfurt startet am 31. Juli. Die

Spendenaktion „Leser helfen 2023“ der Volksstimme ermöglicht das Projekt gegen Einsamkeit im Alter.

Sebastian Stein (links) und René Wullstein von der Lebenshilfe Bördeland laden ab Juli zum Rentner-Stammtisch ein. (Foto: Philipp Ling)

Ein erstes Treffen findet im Juli statt, Anmeldungen für den Stammtisch sind tatsächlich auch jetzt schon möglich.