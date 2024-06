Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gatersleben/MZ - Luft weht durch die Rapspflanzen, die in unzähligen großen Containern stehen. Es ist kein Wind, sondern ein Luftstrom, der von großen Ventilatoren an den Seitenwänden der riesigen Halle kommt. An der Decke sind unterschiedliche Lampen, die das Tageslicht an sonnigen, trüben oder durchschnittlichen Tagen simulieren. Und hinten an der Wand hängen große Fototürme, die jeden Tag alle Pflanzen fotografieren. Zwischen 0 und 45 Grad kann die Temperatur von Frühjahrskühle bis Hitzestress eingestellt werden, die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 95 Prozent, auch die CO2-Konzentration kann verändert werden.