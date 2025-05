Der oder die Täter haben den Bus in Bitterfeld auf bislang unbekannte Weise geöffnet, ihn aber dabei nicht beschädigt. Hinweise liegen laut Polizei noch nicht vor.

Busfahrer geht in der Bitterfelder Bahnhofstraße in die Pause: Als er zurückkommt, ist eine Tür seines Fahrzeugs geöffnet und Geld weg

Ein Busfahrer ist in Bitterfeld bestohlen worden.

Bitterfeld/MZ. - Zu einem dreisten Diebstahl ist es am Mittwoch in der Bitterfelder Bahnhofstraße gekommen. Wie die Polizei dazu informiert, haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 8 und gegen 10 Uhr aus einem Linienbus Geld entwendet.

Laut den Angaben des Fahrers hatte jener den Bus verschlossen, um in die Pause zu gehen. Als er zurückkam, bemerkte er, dass die hintere Tür seines Fahrzeugs geöffnet und Geld aus seiner dienstlichen Geldbörse verschwunden war.

Wie der Bus geöffnet worden sein konnte, ist noch unklar - denn er wurde dabei nicht beschädigt. Hinweise liegen nach Informationen der Polizei noch nicht vor.