Auf viele Gäste hofft Lützen ab dem 15. Mai wieder in seinem Sommerbad in der Merseburger Straße.

Lützen - Das Sommerbad in Lützen steht ab dem 15. Mai für Badegäste offen. Darüber hat Bürgermeister Mirko Kother (Bürgerliste) in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend informiert. In den sozialen Netzwerken hatte das Rathaus zunächst einen Saisonbeginn für Anfang Mai in Aussicht gestellt, der sich nun auf Mitte des Monats verschiebt. Nach der Eröffnung können die Badegäste das Freibad täglich zwischen 10 und 18 Uhr besuchen. Wer keine Bahnen ziehen möchte, für den steht auch ein Drei-Meter-Turm bereit. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen im Sommerbad in der Merseburger Straße 1b drei Euro Eintritt. Erwachsene müssen dafür fünf Euro auf den Tisch legen.