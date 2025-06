Der Kreistag kam diesmal nicht in Wittenberg, sondern in der Aula des Paul-Gerhardt-Gymnasiums in Gräfenhainichen zusammen.

Wittenberg/MZ. - Ein Antrag der AfD-Fraktion im Kreistag, der die Überschrift „Keine Gendersprache in der Kommunikation des Landkreises Wittenberg“ trägt, wird in diesem Gremium nicht behandelt. Das ist bei der jüngsten Sitzung, die am Montagabend in der Aula des Paul-Gerhardt-Gymnasiums in Gräfenhainichen stattfand, mit einer Mehrheit beschlossen worden: bei zwölf Neinstimmen und einer Enthaltung.