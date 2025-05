Ungewöhnliche Rettung bei Freyburg Tier in misslicher Lage: Feuerwehrleute befreien Pferd aus Graben

Nahe dem Freyburger Ortsteil Pödelist war am Mittwoch ein Pferd in eine missliche Lage geraten. Das Tier war außerhalb der Koppel in einen Graben gestürzt. Neben Einsatzkräften zweier Feuerwehren halfen auch eine Tierärztin und ein Landwirt.