Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Ludwig ist das 100. Baby im Jahr 2025 der Helios Klinik Köthen - Geburtsvorbereitungskurse werden angeboten

In der Helios Klinik Köthen wurde das 100. Baby in diesem Jahr geboren. In den kommenden Monaten werden Kreißsaalführungen, Geburtsvorbereitungs- und Erste-Hilfe-Kurse angeboten.