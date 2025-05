Tausende Besucher und Teilnehmer reisen zum Ost-Krad-Treffen am Ortsrand von Strenznaundorf an. Welche besonderen Schmuckstücke es zu bestaunen gab.

Zurück in die DDR - Ansturm der Kultfahrzeuge zum großen Ost-Krad-Treffen in Strenznaundorf

Gleich in einer ganzen Kolonne von Zweirädern rollten die Bewohner der Hegebreite in Bernburg zum Oldtimertreffen an.

Strenznaundorf/MZ. - Die Nacht war kurz für die Mitglieder vom Ost-Krad-Kombinat in Strenznaundorf. Nach dem Tanz in den Mai am Vorabend des großen Ost-Krad-Treffens hatten es so manche Fans der zweirädrigen Kultfahrzeuge aus der DDR am Maifeiertag besonders eilig auf das Gelände zu kommen.