Der Engländer Alastair Wood ist seit vier Jahren Betriebsleiter von Cargill in Klein Schierstedt. Wo der erst 34-jährige Chemieingenieur zuvor gearbeitet hat und welche Hobbys er pflegt.

Spaß am Lernen

Der Engländer Alastair Wood ist Betriebsleiter bei Cargill in Klein Schierstedt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klein Schierstedt/MZ - Alastair Wood hat ein gewinnendes Lächeln. Als der Chef der Cargill GmbH in Klein Schierstedt am Freitag beim Richtfest für den neuen Sozialtrakt zugab, dass er die deutsche Tradition beim Bau nicht kannte und den Nagel mit dem Hammer mehrfach verfehlte, nahm ihm das niemand übel. Es brachte ihm eher Sympathiepunkte. Wer weiß, wie man selbst eine solche Situation in einem anderen Land gemeistert hätte.