Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei Unfall in Dessau schwer verletzt worden.

Nach dem Unfall in Ziebigk: Ein Rettungswagen ist vor Ort.

Dessau/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall im Dessauer Ortsteil Ziebigk ist am Mittwochnachmittag, 30. April, ein 22-jähriger Motorrad-Fahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 43-jährige VW-Fahrerin gegen 15.15 Uhr aus dem Mühlweg in die Kornhausstraße in Richtung Arkadenweg einbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Der stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.