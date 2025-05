Zeitz/MZ. - Der Schlosspark Moritzburg Zeitz lockt seit der Eröffnung am 1. April bei bestem Frühlingswetter viele Besucher an. Wer mehr über den Zeitzer Gartentraum erfahren möchte und vielleicht die eine oder andere „Ecke“ genauer erkunden will, der kann das bei einer der angebotenen Führungen tun. Am Samstag, 3. Mai, erwartet Hofdame Christine als Gästeführerin wieder Jung und Alt, Groß und Klein zu einem Rundgang „Wandeln wie zu Herzogs Zeiten“.

Anmeldungen sollten möglichst in der Tourist-Information Zeitz am Altmarkt, Telefon: 03441/8 32 91 erfolgen. Treffpunkt für die Führung ist am Eingang zum Schlosspark an der Orangerie.

Führung mit Hofdame Christine im Schlosspark Moritzburg Foto: A. Andräs

Ab 14 Uhr lädt Hofdame Christine dazu ein, mit ihr durch das Anwesen von Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz zu wandeln. Während der Führung erfahren die Teilnehmenden auf amüsante Art reichlich Wissenswertes über die wechselvolle Geschichte des einstigen herzoglichen Anwesens und heutigen Gartentraumes. Fakten, Geschichte, Anekdoten und Wissenswertes machen den Spaziergang zu einer Entdeckungstour über das Gelände, das 2004 zum Platz der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalts wurde.