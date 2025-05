Der Zirkus ist da. Die Gebrüder Urban machen erstmals Station in Weißenfels. Ab wann sich eine Vorstellung für sie lohnt und was der Eintritt kostet.

Circus Salino gastiert in Weißenfels

Hereinspaziert: Letizia Frank (links) mit Trampeltier „Kazan“, Jongleur Franjo Urban (Mitte) sowie Michelle Sperlich mit Trampeltier „Ivan“ vom Circus Salino freuen sich auf Besucher im großen Zelt auf der Wiese am Heuweg-Center. Der Zirkus gastiert dort noch bis zum 11. Mai.

Weißenfels - Die Sonne lacht über dem großen Zirkuszelt auf der Rasenfläche am Heuweg-Center im Weißenfelser Norden. Geschwind werden die beiden Trampeltiere Ivan und Kazan für ein Foto in der Zeitung in Position gestellt. Vom zerlumpten Eindruck der „Sibirischen Steppenkamele“ dürfe man sich nicht täuschen lassen, erklärt Jessie Urban. Die Tiere würden aufgrund der ansteigenden Temperaturen derzeit nämlich ihr Fell verlieren.