Sachsen-Anhalt baut, Thüringen bezahlt - Umweltminister nehmen Deich bei Katharinenrieth symbolisch wieder in Betrieb. Auch an Talsperre Kelbra sind Reparaturen geplant.

Katharinenrieth/MZ. - Zwei Handbreit hoch steht der Weizen auf dem Feld neben dem Helmedeich. „Es ist alles wieder in Ordnung“, sagt Reinhard Beck. Der Ortsbürgermeister von Katharinenrieth betreibt Landwirtschaft. Wenn der Weizen geerntet ist, kommen noch 2.600 Tonnen Mutterboden in die Senke, die das Helmehochwasser Ende 2023 in seine Felder gespült hat, erzählt er.