Mehr als 800 Schüler aus Bernburg und Umgebung haben sich bei der Beachparty zum Schuljahresabschluss im Erlebnisbad „Saaleperle“ vergnügt. Was es alles zu erleben gab.

Was es bei der Beachparty in Bernburg alles zu erleben gab

Bernburg/MZ. - Der Klang einer Fanfare war das Startsignal für die Teilnehmer am Arschbombenwettbewerb bei der diesjährigen Beachparty im Erlebnisbad „Saaleperle“ in Neuborna. Sobald das Signal ertönte, hieß es Abspringen, in der Luft eine gute Figur machen und möglichst laut, spektakulär und mit gewaltigen Spritzfontänen im Wasser landen. Knapp 20 Starter sprangen vom Drei-Meter-Brett und versuchten sowohl Zuschauer als auch Jurymitglieder zu beeindrucken. Die Jury bestand aus der zwölfjährigen Alina aus Gnölbzig, Leon (12) vom Campus Technicus und Leon (9) von der Regenbogenschule. Sie vergaben Noten zwischen eins und fünf und wurden dabei von Moderator DJ „Otto“ aus Wettin unterstützt.