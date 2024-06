Immer wieder gibt es Kritik am Pflegezustand der Grünflächen in Aschersleben. Bauhofleiter André Könnecke verteidigt das System der Pflegeteams in den Ortschaften.

Überall grünt es in Aschersleben - auch da, wo es gar nicht soll, so wie hier An der Darre.

Aschersleben/MZ - In den Ausschüssen wurde in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik am Zustand der Grünflächen geübt – besonders in den Ortsteilen. Feuchtigkeit und Wärme lassen das Grün an den Straßenrändern und überall dort sprießen, wo es nicht erwünscht ist und schnell einen ungepflegten Eindruck hinterlässt.