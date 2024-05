Nach 29 Jahren tritt Gerd Kammholz aus Preußlitz nicht mehr zur Wahl an, in Schönebeck steht ein Vater-Sohn-Gespann wegen Diebstahl und Hehlerei vor Gericht und in Neundorf wurde erstmals wieder ein Jugendlicher konfirmiert: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.53 Uhr: Im Juni ist wieder Grüner Markt in Aschersleben. Gesunde Ernährung und Bedacht auf regionales Einkaufen will der Grüne Markt in Aschersleben zusammenbringen.

Der findet traditionell am ersten Sonnabend im Monat statt – das nächste Mal also am 1. Juni Von 9 bis 13 Uhr bieten dann Händler und Unternehmer aus der Region auf dem Holzmarkt wieder frische Produkte direkt vom Erzeuger an.

In Preußlitz sollen Jüngere ran

6.21 Uhr: 29 Jahre war Gerd Kammholz im Gemeinde- und Ortschaftsrat. Als Ortsbürgermeister leitete er seit 2014 die Geschicke des Dorfes und seiner Ortsteile. Nun sollen Jüngere ran.

Gerd Kammholz, langjähriger Ortsbürgermeister von Preußlitz, tritt bei der Wahl am 9. Juni nicht noch einmal an. (Foto: Thomas Weißenborn)

„Preußlitz ist in den vergangenen Jahren ein annehmbares, schmuckes und sauberes Dorf geworden“, zieht Gerd Kammholz zufrieden Bilanz. Seit 2014 leitet er als Ortsbürgermeister die Geschicke des Dorfes, ist neben Preußlitz auch für Leau und Plömnitz verantwortlich.

„Die Bürgersprechstunde wird relativ selten genutzt und auch zur Einwohnerfragestunde bei den Sitzungen des Ortschaftsrates kommen selten Gäste mit ihren Anliegen, Wünschen und Problemen. Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein und allzu viel habe ich dann nicht falsch gemacht“, sagt der 78-Jährige schmunzelnd. Doch nun soll Schluss sein.

Vater stiehlt, Sohn verkauft: Medikamente im Internet verkauft

6.01 Uhr: Ein Vater-Sohn-Gespann ist im Schönebecker Amtsgericht angeklagt. Sie sollen hochwertige Technik von einer Schönebecker Firma entwendet haben, um sich zu bereichern.

Diebstahl, Unterschlagung und versuchte Hehlerei – das sind die Vorwürfe gegen einen Mann aus Magdeburg und dessen Sohn. Im Amtsgericht in Schönebeck werden die beiden Männer angeklagt. (Foto: dpa)

Auf die hochwertige Medizintechnik eines Schönebecker Unternehmens soll es ein Vater-Sohn-Gespann aus Magdeburg beziehungsweise der Börde abgesehen gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den 60-jährigen Magdeburger, der in dem Unternehmen angestellt war, sowie gegen dessen 31-jährigen Sohn. Die Vorwürfe: gewerbsmäßiger Diebstahl, Unterschlagung, Veruntreuung und versuchte Hehlerei.

Großer Tag für Neundorfer Konfirmanten

5.29 Uhr: Großer Bahnhof für einen Hoffnungsträger. Es ist nicht einfach, einen Parkplatz in der Nähe der Neundorfer Kirche zu finden. St. Petri und Pauli ist sehr gut besucht am Pfingstsonntag.

Seine erste aktive Abendmahl-Zeremonie erlebte Lucas Gohr (vor der großen Kerze) als frisch konfirmiertes vollwertiges Mitglied der Kirchengemeinde St. Petri und Pauli Neundorf mit Pfarrer Arne Tesdorff, Familienangehörigen, Bekannten und Gemeindemitgliedern. (Foto: Falk Rockmann)

Kein volles Haus wie Heiligabend, aber etwa gut ein Drittel der Bankreihen ist besetzt, den ein Jugendlicher aus dem Dorf – Lucas Gohr – wird konfirmiert. Auch aus benachbarten Gemeinden wie Güsten, Rathmannsdorf oder Staßfurt, war man nach „Krähenstedt“ gepilgert.