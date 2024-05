Uwe Gebel geht nach 37 Jahren Arbeit in der Bruno-Hinz-Sporthalle in Ruhestand. Welche Erinnerungen er mit seinem zweiten Wohnzimmer und mit Schalkes Managerlegende Rudi Assauer verbindet.

Wechsel in den Ruhestand

Bernburg/MZ. - Das Datum seines ersten Arbeitstages in der Bernburger Bruno-Hinz-Sporthalle hat Uwe Gebel bestens in Erinnerung. „Es war der 17. März 1987“, sagt „Egon“, wie ihn fast alle rufen. Am kommenden Freitag dreht der dann 63-Jährige nach Ende der Spätschicht um 21.30 Uhr das letzte Mal den Schlüssel im ™Türschloss um und verabschiedet sich nach 37 Jahren von seinem Arbeitsplatz, der über die Zeit zum zweiten Wohnzimmer des Waldauers geworden ist.