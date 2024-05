Das Ascherslebener Tierheim „Albert Schweitzer“ feiert am Wochenende ein rundes Jubiläum. Was Besucher erwartet und wie man den Tieren eine Freude bereiten kann.

Aschersleben/MZ - 30 Jahre ist es her, dass das Ascherslebener Tierheim in der Valentina-Tereschkowa-Straße eröffnet wurde. Das wird gefeiert: mit einem der beliebten Tierheimfeste, das am Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 15.30 Uhr steigt.

Anlässlich des Jubiläums wurde ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Die ASB-Rettungshundestaffel demonstriert ihr Können, die „Ramba Zamba Kids“ und die „Butzekids“ bieten eine Tanzshow und für Musik sorgen die „Einetaler Jäger“. Außerdem warten kreative Angebote für Kinder, auf einem Flohmarkt lassen sich Schnäppchen schießen und man hat die Gelegenheit, sich professionell gemeinsam mit seinem Vierbeiner fotografieren zu lassen. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist laut Ankündigung gesorgt.

Bitte um Sachspenden

Wer den Tieren ein Geschenk zum Jubiläum mitbringen will, wird um Sachspenden gebeten. Aktuell besonders dringend benötigt wird laut Tierheim Nassfutter für Jungkatzen und erwachsene Katzen. Auch die Hunde in der Valentina-Tereschkowa-Straße würden sich über Nassfutter freuen – am liebsten von der Marke „Rinti“. Außerdem könne man – abgesehen von Holzstreu – Katzenstreu in allen Variationen gebrauchen.

Zum großen Tierheimfest anlässlich des 30-jährigen Jubiläums sind alle Tierfreunde aus Aschersleben und Umgebung eingeladen. Wer sich für den Besuch nicht von seinem eigenen Fellfreund trennen möchte, kann ihn gerne mitbringen. Allerdings wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Besucherhunden nur Einlass gewährt wird, wenn Tollwutschutz besteht. Daher solle man den Impfausweis unbedingt bei sich haben.

Bei so viel Engagement im Vorfeld steht einer gebührenden Feier im Zeichen der Tiere und derer, die sich um sie kümmern, eigentlich nichts mehr im Weg. Nur das Wetter muss mitspielen. Scheint die Sonne, wird es mit Sicherheit wieder voll in der Valentina-Tereschkowa-Straße.