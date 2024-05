Nach dem schweren Verkehrsunfall soll die Sicherheit auf den Straßen im Ort erhöht werden. So manchem reicht der Verkehrsspiegel nicht.

Nach einem schweren Unfall in Baalberge wird der Ruf nach mehr Sicherheit laut.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Baalberge/MZ/KT. - Nach dem Ruf von Baalberges Ortsbürgermeister Heiko Scharf (parteilos) nach weiteren Verkehrsspiegeln im Dorf, hat es mehrere Reaktionen gegeben. Unter anderem schlug eine MZ-Leserin auf der Facebook-Seite der MZ vor, eine Tempo-30-Zone einzurichten oder wenigstens eine Geschwindigkeitstafel zu installieren, um das Rasen durch die Ortsdurchfahrt von Baalberge in den Griff zu bekommen. Hintergrund war ein schwerer Unfall, der sich Ende April an der Kreuzung an der Sparkasse ereignet hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug gegen eine Hauswand geschleudert.