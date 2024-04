Eine Radfahrerin aus Calbe wird von Bienen angegriffen, ein Kleingartenverein übt harsche Kritik wegen steigender Wassergebühren, in Bernburg soll ein Kreisel einen Bergmannsgruß erhalten: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich am gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 24. April 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 25. April 2024.

Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

6.48 Uhr: Ab sofort können wieder Personen und Institutionen aus dem Salzlandkreis oder die in besonderer Weise mit dem Landkreis verbunden sind für den Kulturpreis vorgeschlagen werden. Kategorien für eine mögliche Ehrung sind die Bereiche Literatur, Musik sowie Brauchtum- und Heimatpflege, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Auch das ehrenamtliche Engagement, Nachwuchsförderung oder das persönliche Lebenswerk würde man berücksichtigen. Vorschläge können bis 14. Mai per E-Mail an den Salzlandkreis unter [email protected] gerichtet werden.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Bienenvölker am Wartenberg

6.23 Uhr: In der Saalestadt sorgen seit einigen Tagen Bienenvölker am Wartenberg für Ärger. Am vergangenen Wochenende seien Fußgänger von den abgestellten Insekten überrascht worden, bestätigt der Calbenser Imker Frank Kaina. Eine von ihnen ist Dagmar Ruttke.

Bienenvölker an einem Weg am Wartenberg auf der falschen Wegseite (Foto: Imkereiverein Calbe)

Sie hatte bereits vor Tagen Männer beobachtet, die an einem Weg aus Richtung Zens zum Wartenberg die Bienenvölker abgestellt haben. Sie habe den Mann noch angesprochen, erinnert sie sich und gefragt, ob die Völker nicht auf der falschen Seite des Weges stünden, sagt sie. Schließlich müssten die Insekten erst den Weg überfliegen, um in den Raps zu gelangen.

Bergmannsgruß „Glück auf“ im Kreisverkehr

6.03 Uhr: Einer der wenigen Kreisverkehre in Bernburg, deren Mitte bisher keine Kreation erfahren hat, befindet sich nahe des K+S-Steinsalzwerkes.

Der Kreisverkehr am Bernburger Steinsalzwerk wird bald künstlerisch gestaltet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Das wird sich zeitnah ändern. Das Unternehmen hat nun einen Gestaltungsentwurf für den Kreisel, wo Kalistraße, Kustrenaer Straße und Kustrenaer Weg zusammentreffen, vorgelegt. Und es will auch die Kosten für dessen Realisierung tragen.

Frust wegen Erhöhung von Trinkwassergebühren

5.18 Uhr: Die Kritik ist schon ziemlich harsch, die der Regionalverband der Kleingärtner Staßfurt und Umgebung da auf seiner Internetseite zu den neuen Trinkwasser-Grundgebühren gegenüber dem Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) Bode-Wipper – noch immer sichtbar – äußert.

Zwischen dem Regionalverband der Kleingärtner Staßfurt und Umgebung als Interessenvertretung und dem Wasser- und Abwasserzweckverband Bode-Wipper sind offensichtlich bis jetzt nicht alle Fragen zu den neuen Grundgebühren für Wasser-Uhren geklärt. (Foto: Falk Rockmann)

Der Verband spricht von Doppelbelastung, weil viele Kleingärtner auch schon „eine erhebliche monatliche Gebührenlast für Wasserzähler in ihren Wohnungen zu tragen haben“.