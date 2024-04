Am Wochenende wird es, anders als geplant, keinen verkaufsoffenen Sonntag in Aschersleben geben. Warum die Pläne der Aschersleber Kaufmannsgilde kurzfristig geändert werden mussten.

Der verkaufsoffene Sonntag in Aschersleben am 28. April ist abgesagt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Einem gemütlichen Einkaufsbummel plus Kunstgenuss steht also nichts entgegen.“ Mit diesen Worten schloss eine Ankündigung für einen geplanten verkaufsoffenen Sonntag in der MZ-Ausgabe vom Donnerstag. Da hat sich die Autorin allerdings gründlich geirrt: Mit dem Einkaufserlebnis am Sonntag wird es nichts, denn der Salzlandkreis als Fachaufsicht hat am Mittwoch die Genehmigung mit Verweis auf das Ladenöffnungsgesetz versagt.