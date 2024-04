Der verkaufsoffene Sonntag am 28. April in Aschersleben ist abgesagt.

Aschersleben/MZ - Der seit Tagen von Mitgliedern der Ascherslebener Kaufmannsgilde angekündigte und beworbene verkaufsoffene Sonntag ist am Mittwochabend abgesagt worden. Innenstadthändler gaben auf Social-Media-Plattformen die Absage bekannt und drückten ihr Bedauern aus.

Über die Hintergründe der Absage wurde in diesem Zusammenhang nicht informiert. Auch die Kaufmannsgilde selbst hat sich bis zum Donnerstagmorgen noch nicht offiziell dazu geäußert, dass der geplante Verkaufssonntag nicht stattfinden soll. Ascherslebens OB Steffen Amme wird sich im Verlauf des Vormittags zum Thema äußern.

Bereits am Mittwoch wurden Informationen laut, wonach die Genehmigung für den verkaufsoffenen Sonntag nicht erteilt werden könnte. Am 28. April soll unter dem Motto „Kunststadt trifft Kaufstadt“ das große Frühlingserwachen in Aschersleben gefeiert werden und die Geschäfte in der Innenstadt sollten deshalb von 13 bis 17 Uhr öffnen. Für das geplante Event wurde das Stadtzentrum sogar mit riesigen Blumenkugeln dekoriert.

Parallel waren bzw. sind Aktionen der Ascherslebener Kulturanstalt und der Kaufmannsgilde sowie die Finissage der Jubiläumsausstellung in der Neo-Rauch-Stiftung geplant. Ob die geplanten Abläufe diesbezüglich weiterhin nach der Absage der Geschäftsöffnungen ihre Gültigkeit behalten, ist bisher nicht bekannt. Die Organisatoren und Akteure werden sich aber im Verlauf des Tages zu den konkretisierten Plänen äußern.