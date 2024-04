Prozess am Amtsgericht Bernburg: Hat Babysitter Kohle geklaut?

Hat ein Babysitter in Bernburg Geld entwendet?

Bernburg/MZ. - Auch fast ewig haltende Freundschaften können von einen Tag auf den anderen plötzlich zu Bruch gehen. Die angeblich Geschädigte und der Angeklagte kennen sich seit der siebenten Klasse. Doch jetzt wechseln sie kein Wort mehr miteinander. Grund dafür ist ein schwerer Vorwurf, der im Raum steht. Die Staatsanwaltschaft warf dem Bernburger vor, am 1. Juni 2023 in der Zeit zwischen 11 und 11.30 Uhr eine Summe in Höhe von 3.395 Euro entwendet zu haben.