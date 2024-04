Das „Stadion der Eisenbahner“ in Aschersleben hat einen neuen Pächter. Koch und Gastronom Steffen Wernicke will ab 1. Mai Schnitzel und Co. servieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Steffen Wernicke ist Gastronom und Koch aus Leidenschaft. Mehr als 20 Jahre lang führte er gemeinsam mit einem Geschäftspartner das Hotel „Zum Falken“ im Selketal in Meisdorf. In den vergangenen anderthalb Jahren mischte er dann als Chefkoch in der Villa Westerberge in Aschersleben mit, kreierte dort unter anderem eine eigene Bratwurst – die Westerberger.