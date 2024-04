Zahlreiche Unternehmen haben sich am Donnerstag am Girls’- und Boys’Day beteiligt. Was Schüler aus Bernburg und Umgebung dort erleben konnten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Es ist kein Tag wieder jede andere für Helene und ihre Klassenkameradinnen Lilli und Jette. Anstatt Deutsch, Mathe und Englisch am Schulzentrum in Könnern zu pauken, stehen sie an diesem Morgen in der großen Werkstatt im Berufsbildungszentrum (BTZ) in Bernburg und greifen zur Feile, um ein Metallstück, das in dem Schraubstock vor ihnen steckt, in die richtige Form zu bringen.