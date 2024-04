SLK Live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Eine Salzlandfrau setzt sich für das Leben in Atzendorf ein, in Bernburg lernen Schüler, wie sie sich vor Geschlechtskrankheiten schützen, in einer sanierten Parkvilla in Schönebeck kann immer noch nicht jeder telefonieren: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.