Nach einem schweren Wohnhausbrand am Dienstagabend in Nelben ist das Haus vorerst unbewohnbar. Zahlreiche Retter waren im Einsatz. Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie es für die betroffene Familie weitergeht.

Wohnzimmer in Nelben in Flammen - Feuerwehrleute retten Katze

Nach einem schweren Brand in einem Wohnhaus in Nelben ist dieses nun unbewohnbar.

Nelben/MZ. - Zu einem schweren Wohnhausbrand ist es am Dienstagabend in Nelben, einem Ortsteil von Könnern, gekommen. Wie Einsatzleiter Chris Röthling von der Feuerwehr Könnern mitteilte, ging der Notruf gegen 18.15 Uhr in der Rettungsleitstelle ein.