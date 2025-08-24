weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Halle will Tour de France 2030 – Deutschland Tour 2025 als Signal

Finale 2025 10.000 Fans feiern Deutschland-Tour – Halle will Tour de France 2030 holen

Der Marktplatz platzte aus allen Nähten, die Stimmung war elektrisierend: Halle wurde beim Etappenstart des Finales der Deutschland-Tour zum Zentrum des Radsports. OB Alexander Vogt kündigte große Zukunftspläne an.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 25.08.2025, 07:46
Etwa 10.000 Menschen versammelten sich am Sonntag auf dem Marktplatz in Halle zum Start der finalen Etappe der diesjährigen Deutschland Tour.
Fotos: Matzulla

Halle (Saale)/MZ. - Die Räder glänzen, die Namen funkeln: Schon bevor das Peloton am Sonntagmittag von der Bühne rollt, ist klar, dass Halle einen Nerv getroffen hat. Knapp 10.000 Zuschauer zählte die Stadt auf dem Marktplatz. Sie starren auf die Busse, drängen sich um die Teamfahrzeuge, sammeln Autogramme. „So viele Zuschauer zum Start wie hier in Halle habe ich noch nie gesehen“, sagt der Sprecher der Deutschland-Tour zum Publikum.