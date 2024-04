Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Da staunen die Achtklässler nicht schlecht: So ein Kondom kann ganz schön was aushalten. Immer weiter blasen sie es auf und erst bei gut 85 Zentimetern Länge platzt der Gummi. „Das hätte ich nicht gedacht“, gibt Eike Dockhorn beeindruckt zu. Er und seine Mitschüler haben die Belastbarkeit aber nicht einfach nur zum Spaß ausprobiert, sondern im Rahmen eines Workshops, an dem die Schüler der Klasse 8/2 des Gymnasiums Carolinum am Dienstag im Klubhaus der Jugend teilnehmen.