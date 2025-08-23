Nach 33 Jahren bei der Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen wurde Claudia Elze feierlich auf dem Marktplatz verabschiedet. Martinshörner und Geschenke begleiteten ihren Abschied in den Ruhestand.

Abschied mit Martinshörnern, Geschenken und Tränen - Feuerwehren bedanken sich bei Claudia Elze

Auf dem Bitterfelder Marktplatz wird Claudia Elze in den Ruhestand verabschiedet.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Großer Auflauf auf dem Bitterfelder Marktplatz : Nach 33 Dienstjahren für die Stadt ist Claudia Elze, die bekannteste Feuerwehr-Frau Bitterfeld-Wolfens, am Freitag in den Ruhestand verabschiedet worden.