Hobby zum Beruf gemacht Abschied mit Martinshörnern, Geschenken und Tränen - Feuerwehren bedanken sich bei Claudia Elze

Nach 33 Jahren bei der Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen wurde Claudia Elze feierlich auf dem Marktplatz verabschiedet. Martinshörner und Geschenke begleiteten ihren Abschied in den Ruhestand.

Aktualisiert: 25.08.2025, 08:43
Auf dem Bitterfelder Marktplatz wird Claudia Elze in den Ruhestand verabschiedet. Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Großer Auflauf auf dem Bitterfelder Marktplatz : Nach 33 Dienstjahren für die Stadt ist Claudia Elze, die bekannteste Feuerwehr-Frau Bitterfeld-Wolfens, am Freitag in den Ruhestand verabschiedet worden.