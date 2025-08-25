Bewahren statt entwidmen: Jessens katholische Gemeinde setzt Hoffnungsschimmer und saniert ihre Kirche. Welcher Gedanke hinter dem neuen Erscheinungsbild steckt.

Kleine Kapelle von Jessen fertig saniert - Eingang nun barrierefrei

Die katholische Kirche in Jessen erstrahlt nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten.

Jessen/MZ. - Landauf, landab werden Kirchen entwidmet – stille Abschiede von Jahrhunderte alten Orten der Andacht, die einst das Herz vieler Gemeinden bildeten. Nach den von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Zahlen haben beide Kirchen im vergangenem Jahr mehr als eine Million Mitglieder verloren.