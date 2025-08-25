Kirche von 1935 Kleine Kapelle von Jessen fertig saniert - Eingang nun barrierefrei
Bewahren statt entwidmen: Jessens katholische Gemeinde setzt Hoffnungsschimmer und saniert ihre Kirche. Welcher Gedanke hinter dem neuen Erscheinungsbild steckt.
25.08.2025, 10:40
Jessen/MZ. - Landauf, landab werden Kirchen entwidmet – stille Abschiede von Jahrhunderte alten Orten der Andacht, die einst das Herz vieler Gemeinden bildeten. Nach den von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Zahlen haben beide Kirchen im vergangenem Jahr mehr als eine Million Mitglieder verloren.