Circa 650 Besucher sind am 23. August 2025 zum Blaulichttag der Feuerwehr Zeitz erschienen. Was die Besucher erlebt haben und was die Kameraden vom Tag der offenen Tür erwarten.

Jede Menge Blaulicht in Zeitz: Kameraden zeigen Wache und Löschfahrzeuge

Maximilian Gluth (re.) zeigte Luisa, Nicole und Carolina Heier (v.li.) das Innenleben eines Löschfahrzeuges von der Feuerwehr Zeitz.

Zeitz/MZ. - In der Küche der Feuerwehr Zeitz Am Steinsgraben kochten die Kartoffeln auf dem Herd, denn auch zum Blaulichttag standen die Kameraden in Bereitschaft und brauchten natürlich zum Mittag eine kräftigende Mahlzeit.