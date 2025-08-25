weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Großgeräte, Umbau, IT: Saalekreis will seinem Basedow-Klinikum mit dicker Geldspritze helfen

Großgeräte, Umbau, IT Saalekreis will seinem Basedow-Klinikum mit dicker Geldspritze helfen

2,5 Millionen Euro soll das Basedow-Klinikum für dringend benötigte Technik vom Saalekreis erhalten. Der Investitionsstau ist jedoch um ein Vielfaches größer, erklärt der Chef und verrät noch ein anderes akutes Problem.

Von Robert Briest 25.08.2025, 17:38
Standort Querfurt: Hier will das Basedow-Klinikum Stationen umbauen.
Standort Querfurt: Hier will das Basedow-Klinikum Stationen umbauen. Foto: Sieler

Merseburg/Querfurt/MZ. - Es sei eigentlich nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern mehr ein Sprühnebel, resümierte Kay-Uwe Böttcher (CDU), Vorsitzender des Kreisfinanzausschusses. Der hatte gerade wie tags darauf auch der Kreisausschuss einstimmig dem Kreistag die Empfehlung gegeben, dem Basedow-Klinikum in Merseburg und Querfurt 2,5 Millionen Euro außer der Reihe zukommen zu lassen. Das Geld für das kommunale Krankenhaus ist gedacht als Investitionsspritze.