2,5 Millionen Euro soll das Basedow-Klinikum für dringend benötigte Technik vom Saalekreis erhalten. Der Investitionsstau ist jedoch um ein Vielfaches größer, erklärt der Chef und verrät noch ein anderes akutes Problem.

Merseburg/Querfurt/MZ. - Es sei eigentlich nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern mehr ein Sprühnebel, resümierte Kay-Uwe Böttcher (CDU), Vorsitzender des Kreisfinanzausschusses. Der hatte gerade wie tags darauf auch der Kreisausschuss einstimmig dem Kreistag die Empfehlung gegeben, dem Basedow-Klinikum in Merseburg und Querfurt 2,5 Millionen Euro außer der Reihe zukommen zu lassen. Das Geld für das kommunale Krankenhaus ist gedacht als Investitionsspritze.