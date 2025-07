Volles Haus in der Notaufnahme: Ein Drittel mehr Patienten in Merseburg und Querfurt

Merseburg/MZ. - Das Sommerloch fällt aus. Schon das zweite Mal hintereinander. Normalerweise würden jetzt in den Sommerferien, wenn viele Einwohner der Region verreist sind, die Zahl der Arbeitsunfälle abnimmt, auch der Zulauf für die Notaufnahmen der Kliniken in Merseburg und Querfurt etwas abebben. Doch nicht so 2024 und auch nicht 2025, berichtet Hartmut Stefani, Chefarzt für Notfall- und Akutmedizin im Basedow-Klinikum.