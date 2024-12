Die Anforderungen an die medizinische Versorgung entwickeln sich stetig fort. Daran will das Basedow seinen Standort Querfurt nun anpassen.

Querfurt/MZ. - Das Klinikum in Querfurt könnte in den kommenden Jahren zur Baustelle werden. Denn das Basedow und sein Inhaber, der Saalekreis, sind in diesem Tagen auf dem Weg zur Umsetzung des Konzepts für ein Gesundheitszentrum einen großen Schritt vorangekommen – auch wenn er vielleicht noch nicht ganz so groß war, wie von den Verantwortlichen erhofft. Denn der Brief, der aus Magdeburg ins Haus flatterte, war noch nicht der gewünschte Förderbescheid über vier Millionen Euro. Aber das Sozialministerium gab einen Fingerzeig, dass das Geld wohl kommen wird, in dem es den vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die „Anpassung der Patientenzimmer im Rahmen der Pandemieresilienz“ erlaubte.