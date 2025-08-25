Denkmal auf dem Marktplatz Halle Händel steht jetzt hinterm Zaun: Was dort jetzt passieren soll
Warum das Händel-Denkmal auf dem Marktplatz von Halle in den nächsten Tagen nicht zugänglich ist.
25.08.2025, 17:27
Halle (Saale)/MZ. - Halles wohl berühmtestes Denkmal steht seit Montagvormittag hinter einem Zaun. Die sonst auf dem Sockel stehenden Blumenkübel sind weggeräumt. Ob das erste Vorboten der von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) ins Spiel gebrachten Umfriedung sind, wie ein Passant aus der Ferne mutmaßte?