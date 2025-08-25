weather wolkig
  4. Denkmal auf dem Marktplatz Halle: Händel steht jetzt hinterm Zaun: Was dort jetzt passieren soll

Warum das Händel-Denkmal auf dem Marktplatz von Halle in den nächsten Tagen nicht zugänglich ist.

Von Annette Herold-Stolze 25.08.2025, 17:27
Hinter Gittern: Das Händel-Denkmal auf dem Marktpltz in Halle, ein Wahrzeichen der Stadt, ist jetzt umzäunt. Foto: Annette Herold-Stolze

Halle (Saale)/MZ. - Halles wohl berühmtestes Denkmal steht seit Montagvormittag hinter einem Zaun. Die sonst auf dem Sockel stehenden Blumenkübel sind weggeräumt. Ob das erste Vorboten der von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) ins Spiel gebrachten Umfriedung sind, wie ein Passant aus der Ferne mutmaßte?