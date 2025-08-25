Warum das Händel-Denkmal auf dem Marktplatz von Halle in den nächsten Tagen nicht zugänglich ist.

Händel steht jetzt hinterm Zaun: Was dort jetzt passieren soll

Hinter Gittern: Das Händel-Denkmal auf dem Marktpltz in Halle, ein Wahrzeichen der Stadt, ist jetzt umzäunt.

Halle (Saale)/MZ. - Halles wohl berühmtestes Denkmal steht seit Montagvormittag hinter einem Zaun. Die sonst auf dem Sockel stehenden Blumenkübel sind weggeräumt. Ob das erste Vorboten der von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) ins Spiel gebrachten Umfriedung sind, wie ein Passant aus der Ferne mutmaßte?