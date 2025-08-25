Bitterfeld/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss ist es am Montagmorgen in Bitterfeld gekommen.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, beabsichtigte der 39 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes gegen 10 Uhr, von der Röhrenstraße aus nach rechts in die Wiesenstraße abzubiegen. Dabei erfasste er den Transporter eines 35-Jährigen, der auf der Wiesenstraße unterwegs war und die kreuzende Röhrenstraße passieren wollte. Der Schadensumfang am Mercedes wurde auf annähernd 5.000 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden am Transporter beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 39-Jährigen körperliche Auffälligkeiten fest, die einen Drogenkonsum vermuten ließen. Ein daraufhin durchgeführter Vortest wies ein positives Ergebnis aus. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.