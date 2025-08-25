weather wolkig
  4. Partylärm im Waldbad Dessau: Ungleiche Vorgaben für Veranstalter? Stadt wehrt sich gegen Vorwürfe aus dem Dessauer Waldbad

Im Waldbad Dessau durfte vor kurzem nur sehr leise Party gefeiert werden. Zu leise für Badbetreiber Lutz Büttner, der gegen die Auflagen der Stadt für den Veranstalter lautstark protestierte. Die wehrt sich nun und äußert sich zur Sache.

Von Heidi Thiemann 25.08.2025, 18:00
Das Waldbad mausert sich zur Feierlocation. Doch immer wieder gibt es Beschwerden über Lärm. (Foto: Lutz Büttner)

Dessau/MZ. - Nach dem Ärger im Waldbad, wo Partys am 22. und 23. August nur mit verminderter Lautstärke stattfinden konnten, hat sich die Stadtverwaltung nun auf die MZ-Anfrage geäußert.