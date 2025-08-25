Partylärm im Waldbad Dessau Ungleiche Vorgaben für Veranstalter? Stadt wehrt sich gegen Vorwürfe aus dem Dessauer Waldbad

Im Waldbad Dessau durfte vor kurzem nur sehr leise Party gefeiert werden. Zu leise für Badbetreiber Lutz Büttner, der gegen die Auflagen der Stadt für den Veranstalter lautstark protestierte. Die wehrt sich nun und äußert sich zur Sache.