Partylärm im Waldbad Dessau Ungleiche Vorgaben für Veranstalter? Stadt wehrt sich gegen Vorwürfe aus dem Dessauer Waldbad
Im Waldbad Dessau durfte vor kurzem nur sehr leise Party gefeiert werden. Zu leise für Badbetreiber Lutz Büttner, der gegen die Auflagen der Stadt für den Veranstalter lautstark protestierte. Die wehrt sich nun und äußert sich zur Sache.
25.08.2025, 18:00
Dessau/MZ. - Nach dem Ärger im Waldbad, wo Partys am 22. und 23. August nur mit verminderter Lautstärke stattfinden konnten, hat sich die Stadtverwaltung nun auf die MZ-Anfrage geäußert.