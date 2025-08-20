weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Streit um Party-Lärm im Waldbad Dessau – Betreiber kritisieren Auflagen

Ärger um neue Location Streit um Party-Lärm im Waldbad Dessau - Anwohner sind genervt, Betreiber fühlen sich schikaniert

Die Betreiberfamilie Büttner ist wütend auf die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung. Sie will im Bad Partys und Veranstaltungen anbieten, sieht sich aber mit aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Auflagen konfrontiert. Was am Wochenende passierte - was Büttners fordern.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 20.08.2025, 15:35
Am Wochenende wurde unter anderem Dessaus größte Onkelz-Nacht im Waldbad gefeiert. Hier war schon 22 Uhr Schluss. Foto: Büttner

Dessau/MZ. - Bei Waldbadbetreiber Lutz Büttner liegen die Nerven blank. „Ich will hier vernünftig was aufbauen und ein vernünftiges Miteinander mit der Stadt. Aber jetzt stehen wir wie die Dummen da“, schimpft er noch Tage später.