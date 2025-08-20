An den Ruinen von Kloster Kaltenborn wird jetzt wieder bis zum 12. September geforscht.

Archäologen graben wieder am Kloster Kaltenborn - wie Besucher die Grabungsstätte besichtigen können

Seit 2023 laufen Grabungen auf dem Gelände des früheren Klosters Kaltenborn bei Emseloh.

Emseloh/MZ. - Es ist so weit – am Montag hat das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie auf dem Gelände des früheren Klosters Kaltenborn bei Emseloh mit neuen Grabungsarbeiten begonnen. Bis zum 12. September wollen Archäologen und ehrenamtliche Grabungshelfer den Ruinen des einst mächtigen Chorherrenstifts des Augustiner-Ordens weitere Geheimnisse entreißen. Und weil das Interesse daran in der Region stets groß ist, werden in diesem Jahr regelmäßig öffentliche Führungen über die Grabungsstelle angeboten.