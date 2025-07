Nach Aufruf der Stadt Allstedt melden sich ehrenamtliche Helfer zum Praktikum in der Archäologie.

So geht es mit den Ausgrabungen am Kloster Kaltenborn und der Mallerbacher Kapelle weiter

Allstedt/MZ. - Fünf Wochen noch, dann darf man in der Region wieder auf spannende archäologische Entdeckungen aus der Zeit des Bauernkriegs hoffen: Am 18. August beginnt eine neue Ausgrabungsphase an der Mallerbacher Kapelle bei Allstedt. Die Wiederentdeckung des kleinen Kirchleins, das Ostern 1524 von einer Gruppe Aufständischer geplündert und angezündet worden war, ist die archäologische Sensation des vergangenen Jahres gewesen.