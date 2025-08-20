weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Leben in Weißenfels: Seniorenwohnpark am Töpferdamm - Das ist der neue Chef

Leben in Weißenfels Seniorenwohnpark am Töpferdamm - Das ist der neue Chef

Tobias Seyberth leitet jetzt das stadtbekannte Haus im Weißenfelser Zentrum. Wie er dazu gekommen ist und wie er die Situation in der Pflege einschätzt.

Von Andreas Richter 20.08.2025, 18:00
Tobias Seyberth schwört auf seine Mitarbeiter. Hier ist er im Gespräch mit Pflegekraft Cindy Ullmann (li.) und Pflegefachkraft Babett Uhlmann.
Tobias Seyberth schwört auf seine Mitarbeiter. Hier ist er im Gespräch mit Pflegekraft Cindy Ullmann (li.) und Pflegefachkraft Babett Uhlmann. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Es war ein eher geräuschloser Übergang. Viele Jahre war Thomas Gilow charismatischer Verwaltungsleiter und d a s Gesicht des Weißenfelser Seniorenwohnparks „Am Töpferdamm“. Mittlerweile hat Tobias Seyberth die Leitung des stadtbekannten Hauses unweit der Leipziger Straße übernommen.