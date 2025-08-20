Leben in Weißenfels Seniorenwohnpark am Töpferdamm - Das ist der neue Chef
Tobias Seyberth leitet jetzt das stadtbekannte Haus im Weißenfelser Zentrum. Wie er dazu gekommen ist und wie er die Situation in der Pflege einschätzt.
20.08.2025, 18:00
Weißenfels/MZ. - Es war ein eher geräuschloser Übergang. Viele Jahre war Thomas Gilow charismatischer Verwaltungsleiter und d a s Gesicht des Weißenfelser Seniorenwohnparks „Am Töpferdamm“. Mittlerweile hat Tobias Seyberth die Leitung des stadtbekannten Hauses unweit der Leipziger Straße übernommen.