Der Landkreis ist bei der Ordnung seiner Finanzen auf einem guten Weg. Sowohl im Ergebnis- als auch Finanzplan könnte am Jahresende eine deutliche Verbesserung stehen.

Auch wenn der Haushalt 2025 des Landkreises genehmigt ist, mit vollen Händen kann das Geld nicht ausgegeben werden.

Köthen/MZ. - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld befindet sich wie alle anderen in Sachsen-Anhalt in einer finanziell komplizierten Situation. Die Zuweisungen von Land und Bund reichen seit langem nicht mehr aus, um die von Land und Bund in immer größerem Umfang übertragenen Aufgaben an die Landkreise zu erfüllen. Der Haushalt von Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2025 wies ein Defizit von knapp 15 Millionen Euro auf.