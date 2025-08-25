Die Wasserwacht führt mit 25 Teilnehmern aus drei Ortsgruppen am Badesee Dixförda das zweite Jugendrettungscamp durch. Welche Schwerpunkte dabei auf dem Programm stehen.

Ben Netzel (rechts) vom DRK Jessen erklärt den Teilnehmern, welche Griffe für eine stabile Seitenlage notwendig sind.

Dixförda/MZ. - Mit verbundenen Augen tastet sich Julian Gäbler über den Parcours und kommuniziert per Handbewegung mit dem Seilführer. „Es gibt fünf Zeichen“, erklärt Ausbilder Lukas Droth. Einmal kräftig an der Leine ziehen heißt Notfall, fünfmal Gegenstand gefunden. Im Jugendrettungscamp der Wasserwacht mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes am Badesee Dixförda sollen die 25 Teilnehmer aus den Ortsgruppen Jessen, Wittenberg und Gräfenhainichen auf mögliche Ernstfälle vorbereitet werden.