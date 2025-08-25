Der Tierschutz in Halle will Besitzerinnen und Besitzern von Hunden beibringen, was wichtig ist, wenn ein Vierbeiner schnell Hilfe braucht. Das Wissen kann im Zweifel Leben retten.

Hund in Not - und jetzt? - Tierschutzverein in Halle bietet Erste-Hilfe-Kurs für Hunde an

Halle - Einen Erste-Hilfe-Kurs für Menschen kennen wahrscheinlich die meisten. Ganz ähnlich ist auch der Kurs für Hunde, den der Verein Tierschutz Halle anbietet. Was braucht mein Vierbeiner, wenn er krampft, würgt, bewusstlos ist oder gar einen Unfall hatte? Hier gibt es Antworten und Rat.

Gefahren lauern überall

„Dass Hunde keine Schokolade essen dürfen, wissen die meisten. Dass Zahnpasta, Süßigkeiten auf dem Wohnzimmertisch oder Orchideen auf der Fensterbank zu einer wirklichen Gefahr werden können, hören viele Hundebesitzer allerdings hier zum ersten Mal“, sagte Tierheilpraktikerin Diana Meintschel.

Besonders vor Vergiftungen hätten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer große Angst, sagte die Tierheilpraktikerin. „Ich kann was das angeht nur raten: Wer den Verdacht hat, sollte möglichst schnell zum Arzt.“

Im Erste-Hilfe-Kurs für Hunde werden Pfoten verbunden, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. (Foto: Mike Müller/dpa)

Wiederbelebung, Verbinden und Theorie

Gemeinsam mit Hundetrainer Jens Bach zeigt die Tierheilpraktikerin Besitzerinnen und Besitzern von Hunden auch, was sie dabeihaben sollten, um möglichst gut helfen zu können. Besitzerinnen und Besitzer werden geschult, wie sie sich im Notfall zu verhalten haben.

„Meistens sind es Privatpersonen, die zu uns kommen“, erzählte Bach. Zum Kurs gehört nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Es werden Pfoten verbunden, Hunde-Dummys wiederbelebt und Erste-Hilfe-Koffer auseinandergenommen.

Den Kurs bietet der Tierschutzverein schon seit dem vergangenen Jahr an. „Hier in der Region füllen wir damit eine echte Lücke. Viele Hundebesitzer haben mit dem Thema Erste Hilfe an Hunden leider oft keine wirklichen Berührungspunkte - bis etwas passiert“, sagte Bach.

Hundebesitzer sollten für den Notfall vorbereitet sein. (Foto: Mike Müller/dpa)

Wissen als guter Begleiter im Notfall

Auch Thomas Frömmig hat mit seiner französischen Bulldogge Buddy schon mehrere Notsituationen erlebt. Buddy hatte auf einer Wespe gekaut, daraufhin schwoll sein Kopf an. „Ich bin natürlich sofort zum Tierarzt gefahren, der dann helfen konnte“, erinnerte sich Frömmig. Für Buddy hatte er schon vor dem Kurs immer auch ein Erste-Hilfe-Set dabei.

Auch Teilnehmerin Daniela Troll nahm an dem Kurs teil, weil ihre mittlerweile verstorbenen Hündin in Not geraten war. „Sie ist mitten auf der Straße umgekippt und krampfte. Da stand ich natürlich erst einmal unter Schock. In so einer Situation übernimmt dann zum Glück der Instinkt“, erinnerte sie sich. Wenn man neben instinktivem Handeln auch noch Wissen habe, sei das natürlich besser. Deshalb sei Troll da.