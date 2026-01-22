René Kliebisch könnte neuer Präsident des Landesverwaltungsamts in Weimar werden. Das Kabinett muss aber noch über den Vorschlag entscheiden.

Erfurt/Weimar - Der Jurist René Kliebisch soll einem Medienbericht zufolge als Präsident des Landesverwaltungsamts in Weimar vorgeschlagen werden. Kliebisch ist seit Anfang des Jahres Vize-Präsident der Behörde und soll dann der Nachfolger von Frank Roßner werden, der in den Ruhestand wechselt, wie die „Thüringer Allgemeine“ berichtete. Das Kabinett muss über die Personalie noch entscheiden, hieß es aus dem Thüringer Innenministerium. Nach dpa-Informationen ist Kliebisch aussichtsreicher Kandidat.

Das Landesverwaltungsamt in Weimar gilt als mächtige Behörde mit der Dienst- und Fachaufsicht über die kommunalen Behörden und mit Zuständigkeiten im Bereich Migration. So ist es beispielsweise für den Betrieb der Landesaufnahmeeinrichtungen für Migranten zuständig.