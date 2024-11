Land würdigt das Engagement für einen Taubenschlag am Hauptbahnhof. Das ist Einzigartig in Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ. - Mit einem Sonderpreis hat Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) den Tierschutzverein Halle bei der Übergabe des 19. Tierschutzpreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Der erstmalig verliehenen Sonderpreis würdigt das Betreiben eines Taubenschlages des Vereins auf dem Hauptbahnhof Halle in Kooperation mit der Deutschen Bahn.

Es ist der einzige Taubenschlag für verwilderte Stadttauben, den ein Tierschutzverein im Land in einem Bahnhof betreibt. Und zudem ist der Tierschutzverein Halle überhaupt der einzige im Land, der sich mit Stadttauben beschäftigt. „Neben dem Schlag auf dem Bahnhof betreiben wir noch einen weiteren auf unserem Vereinsgebäude“, sagt Sarah Jerxsen.

Sonderpreis für einzigartiges Tierschutzengagement in Sachsen-Anhalt

Die Tierschützerin war gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern Gabriele Hofbauer und Siegfried Stavenhagen zur Preisverleihung in Magdeburg.

Unter dem Motto „Art- und tierschutzgerechte Haltung von Tieren in Tierheimen und tierheimähnlichen Einrichtungen“ wurden dort drei weitere Vereine ausgezeichnet, die sich beispielhaft für das Wohl von Heimtieren einsetzen. Den ersten Preis erhielt der Tierschutzverein Kreis Stendal, weitere Preise gingen an das Tierheim Wittenberg e.V. und den Tierschutzverein Dessau.

Schulze erklärte: „Die Vereine, die wir heute auszeichnen, sind Vorbilder für Menschlichkeit und Verantwortung. Sie setzen sich unermüdlich für das Wohl der Tiere ein und zeigen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft ist. Mit dem Tierschutzpreis möchten wir ihre Arbeit sichtbar machen. Ihr Einsatz für Tiere, die dringend Hilfe brauchen, verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung.“

Über 70 Vereine sind im Tierschutz aktiv

In Sachsen-Anhalt sind über 70 Vereine im Tierschutz aktiv, viele davon betreiben Tierheime oder Auffangstationen. Die Jury des Tierschutzpreises würdigte 2024 Vereine, die mit vorbildlichen Lösungen und kreativen Ansätzen im Umgang mit Tieren in Not überzeugen.