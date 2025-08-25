Im August-Bebel-Platz-Viertel ist es die nächsten Monate ein Glücksspiel, einen Parkplatz zu bekommen.

Ärger um Parkplätze in der nördlichen Innenstadt in Halle - das ist der Grund dafür

In der Georgstraße gilt seit Montag bis auf wenige Ausnahmen ein großflächiges Parkverbot.

Halle (Saale)/MZ - Im Bebel-Platz-Viertel in der nördlichen Innenstadt herrscht Frust bei Autofahrern. Seit diesem Montag sind weitere öffentliche Parkplätze in der Georgstraße weggefallen. Auch im Harz und in der Heinrich-und-Thomas-Mann-Straße gilt großflächiges Parkverbot. „In unserem Kiez ist es schon unter normalen Umständen schwierig, einen Stellplatz für das Auto zu finden. Jetzt ist der Druck noch größer“, sagte ein Anwohner am Montag der MZ.