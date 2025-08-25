90 Stellplätze fallen weg Ärger um Parkplätze in der nördlichen Innenstadt in Halle - das ist der Grund dafür
Im August-Bebel-Platz-Viertel ist es die nächsten Monate ein Glücksspiel, einen Parkplatz zu bekommen.
25.08.2025, 17:14
Halle (Saale)/MZ - Im Bebel-Platz-Viertel in der nördlichen Innenstadt herrscht Frust bei Autofahrern. Seit diesem Montag sind weitere öffentliche Parkplätze in der Georgstraße weggefallen. Auch im Harz und in der Heinrich-und-Thomas-Mann-Straße gilt großflächiges Parkverbot. „In unserem Kiez ist es schon unter normalen Umständen schwierig, einen Stellplatz für das Auto zu finden. Jetzt ist der Druck noch größer“, sagte ein Anwohner am Montag der MZ.